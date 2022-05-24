Дума подготовила поправки о праве президента вводить капитальные ограничения на финрынке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Депутаты подготовили поправки в действующее законодательство, которые подробно прописывают полномочия президента РФ в вопросе введения и применения мер воздействия, направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ в условиях санкций.

Поправки вносятся в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", они были представлены и одобрены к принятию на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы во вторник.

В частности, предлагается закрепить, что президент РФ вправе устанавливать особый порядок осуществления гражданами РФ или российскими юридическими лицами отдельных сделок с участием иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами; особый порядок исполнения российскими юридическими лицами обязательств по выплате распределенной прибыли (дивидендов) перед участниками, являющимися лицами недружественных иностранных государств; особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.

Уточняется, что часть полномочий по введению ограничений может быть делегирована президентом правительству или ЦБ.

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