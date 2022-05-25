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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Песков отказался комментировать итальянский план урегулирования на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали важной реакцию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на предложенный итальянскими властями план украинского урегулирования, но сами воздерживаются от комментариев, пока не получат официальную версию плана по дипканалам.

В ходе общения с журналистами внимание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова обратили на жесткие высказывания Медведева относительно итальянского плана и поинтересовались, отражает ли она позицию Кремля.

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"Это очень важная позиция Дмитрия Анатольевича, но справедливости ради хочу сказать, что мы, безусловно, видели, читали и слышали параметры плана, которые транслировались в СМИ, но сами формулировки мы еще не получали. Может быть, они как-то подошли по дипканалам", - отреагировал Песков.

По его словам, "нужно посмотреть пристально на то, что придет официально".

В то же время Песков отказался комментировать формулировки плана, цитируемые в СМИ, вновь предложив дождаться официальной информации.

Во вторник Медведев написал в Telegram, что итальянский план "готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками".

Дмитрий Песков Дмитрий Медведев Украина Италия
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