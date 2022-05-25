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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Володин рассказал о поддержке Думой выхода РФ из Болонской системы образования

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Все фракции Госдумы поддерживают выход РФ Болонской системы образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Насколько я знаю, все фракции поддерживают позицию министра науки и высшего образования. У всех есть понимание, что надо выходить из Болонской системы", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.

Он отметил, что вопрос требует скорейшего рассмотрения, а также предложил пригласить министра науки и высшего образования для обсуждения темы в Думу.

В свою очередь вице-спикер Думы Петр Толстой написал в телеграмм-канале, что "сегодня Госдума приняла решение о начале работы над выходом России из Болонской системы".

По его словам, "комитет по науке и высшему образованию, заместители председателя Госдумы совместно с правительством начинают работать над практическими шагами". "На очереди - изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом", - также написал Толстой.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования "прожитым этапом", заявив, что в России появится своя система. "К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - сказал Фальков, чьи слова привели "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

В Кремле в среду воздержались от комментариев по инициативе выхода РФ из Болонской системы образования. "Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев по этой теме, потому что министр Фальков сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами, то есть она разрабатывается сейчас. Перед тем, как что-то говорить, нужно все-таки сначала исходить из конкретных параметров того, что предлагается на замену", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Госдума Вячеслав Володин
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