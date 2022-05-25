Что произошло за день: среда, 25 мая

Решение повысить пенсии и МРОТ в России, обвинение в госизмене экс-президента Молдавии и назначение нового главы МЧС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МРОТ, прожиточный минимум и пенсии в РФ вырастут на 10%. Минимальный размер оплаты труда с 1 июля вырастет до 15 278 рублей в месяц. Прожиточный минимум с 1 июня составит 12 919 рублей в среднем по стране. Пенсии неработающих пенсионеров с этой даты в среднем увеличатся до 19 360 рублей. Также президент РФ отметил, что рост цен замедлился, безработица не растет, доллар скукоживается, а рубль укрепляется.

- Минфин РФ намерен обслуживать долларовый долг в рублях. Отказ Минфина США в продлении лицензии делает невозможным обслуживание внешнего госдолга в долларах США, пояснили в ведомстве. Выплаты проведут в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации через НРД. Эта "искусственно созданная недружественной страной ситуация", отметил министр финансов Антон Силуанов. Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что возникшую ситуацию нельзя назвать дефолтом.

- Бывшему президенту Молдавии предъявили обвинения в госизмене и коррупции. Игорю Додону выдвинули обвинения по четырем статьям (пассивная коррупция, получение финансирования политической партии от преступной организации, государственная измена и незаконное обогащение), прокуроры попросили суд о его аресте на 30 суток.

- В России переход на сторону противника могут приравнять к госизмене. В Думу внесен законопроект о внесении уточнений в ряд статей УК РФ о государственной измене. В частности, к ней предлагается относить переход на сторону противника в условиях военных действий. За такие действия в случае принятия законопроекта будет грозить до 20 лет лишения свободы.

- Жителям двух областей Украины упростили прием в гражданство РФ. Президент РФ подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей обратиться с заявлениями о получении российского гражданства в упрощенном порядке. В Херсонской области пообещали начать прием заявлений и открыть пункты сдачи документов на российские паспорта. Также стало известно, что предприятия запорожского Мелитополя вскоре смогут производить расчеты в рублях.

- Совет Федерации одобрил закон об отмене возрастного предела для контрактников. Ранее в среду Госдума приняла этот закон в первом и сразу в третьем, окончательном чтении. Сейчас предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

- Новым главой МЧС РФ официально назначен Александр Куренков. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин после согласования его кандидатуры в Совете Федерации. Куренков ранее служил в Федеральной службе охраны и в центральном аппарате Росгвардии.