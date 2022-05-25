Предприятия запорожского Мелитополя смогут производить расчеты в рублях

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Новый банк в Мелитополе Запорожской области Украины, который с февраля находится под контролем РФ, позволил местным предприятиям начать расчеты в рублях, сообщила в среду глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

"Нам помогает в продвижении рублевой зоны открытие банка - "МРБ-банка", который принимает выручку в наличных гривнах, а зачисляет на счета уже рубли, чтобы предприятия могли рассчитываться рублевой валютой за поставленные товары и услуги", - сказала Данильченко на видео, предоставленном "Интерфаксу" пресс-службой администрации.

В пресс-службе уточнили агентству, что первые предприниматели уже начали расчеты в рублях. Отделение банка открылось 17 мая.

По словам Данильченко, несколько дней назад в городе начали единоразовые социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей. На данный момент их получили 3 тысячи жителей.

Данильченко отмечала, что заход банка, работающего в рублевой зоне, необходим в том числе для возобновления работы на промпредприятиях города. Это позволит начать закупки сырья в России и продажу ей готовой продукции.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье. По открытым данным за 2020 год, в нем проживали около 160 тысяч человек. Минобороны РФ сообщило о контроле над городом 26 февраля. Как сообщалось, украинские банки прекратили работу в Мелитополе.