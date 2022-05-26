Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост председателя партии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Высший совет ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого на пост председателя партии, он пока единственный официальный кандидат, заявили в партии.

"Высший совет ЛДПР, руководствуясь позицией регионов, выражает поддержку Леониду Слуцкому на предстоящем внеочередном XXXIV съезде ЛДПР и рекомендует делегатам съезда включить его кандидатуру в бюллетень. За это решение проголосовало абсолютное большинство членов Высшего совета ЛДПР", - говорится в сообщении пресс-службы партии, распространенном в четверг.

Предложения выдвинуть Слуцкого направили в адрес Высшего совета 76 из 85 региональных отделений ЛДПР, еще восемь отделений сделали соответствующие заявление через СМИ.

В пресс-службе партии "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время Слуцкий - единственный официально выдвинутый кандидат в председатели партии. "Но на съезде другие участники смогут выдвинуться в порядке самовыдвижения. И делегаты вначале будут голосовать за или против самого факта выдвижения", - сказал собеседник агентства.

Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля. 18 мая Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.