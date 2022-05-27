В России за сутки выявили 4 619 случаев заражения коронавирусом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 619 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 700 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

В Москве выявлено 319 случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье - 199, в Петербурге - 317.

Госпитализированы 1 972 человека. Увеличение количества попавших в больницу произошло в 35 субъектах РФ, снижение - в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

За минувшие сутки скончались 84 пациента, накануне штаб сообщал о 91 умершем.

Выздоровели за сутки 6 064 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 315 тыс. 292 случая заражения коронавирусной инфекцией, 378 784 умерших и 17 млн 719 тыс. 596 выписанных.