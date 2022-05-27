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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Кремль обусловил дальнейшее сотрудничество с ЛДПР степенью конструктивности партии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Дальнейшее взаимодействие Кремля с ЛДПР будет зависеть от активности и конструктивности партии, в том числе, в ее оппозиционной деятельности, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, как будут выстраиваться отношения Кремля и этой партии, которая на съезде 27 мая выбирает нового лидера после смерти Владимира Жириновского.

"До сих пор эта партия имела свой достаточно устойчивый электорат. Партия - одна из старейших в нашей стране. Это весьма популярная партия. Конечно, это (взаимодействие) будет зависеть от того, насколько партия будет проявлять активность, конструктивизм даже в оппозиционной деятельности", - ответил Песков.

Он призвал дождаться итогов съезда: "Посмотрим, как новое руководство партии дальше эту политическую организацию поведет вперед".

На вопрос, будет ли Владимир Путин встречаться с новым руководством партии, Песков ответил: "Руководство страны встречается с руководством партий на регулярной основе".

Жириновский, возглавлявший партию и думскую фракцию ЛДПР, умер 6 апреля. 18 мая фракцию возглавил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. 26 мая высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост председателя партии.

ЛДПР Кремль Дмитрий Песков Леонид Слуцкий
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