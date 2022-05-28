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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Путин утвердил соглашение с Южной Осетией об упрощенном получении гражданства РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства

Закон был принят Госдумой 19 мая 2022 года и одобрен Советом Федерации 25 мая.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Цхинвале 20 сентября 2021 года", - говорится в документе, размещенном на государственном портале правовой информации.

Как сообщалось, речь идет о введении в одностороннем порядке для граждан республики упрощенной процедуры приема в российское гражданство. Ее параметры будут установлены президентом РФ.

Соглашение, заключенное в Цхинвале 20 сентября 2021 года, предусматривает, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

Россия предоставляет гражданам Южной Осетии (на момент признания республики 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. При этом условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливаются президентом России.

Отмечается также, что лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. При этом любая сторона может предоставлять таким лицам права и льготы, даже если они проживают на территории другой стороны.

Стороны также предоставляют друг другу по запросу информацию о приобретении лицами, имеющими двойное гражданство, гражданства третьего государства.

Соглашение вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую по официальным каналам за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода.

Южная Осетия Владимир Путин
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