В России коронавирус за сутки выявили у 4 188 человек

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 188 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

К утру субботы сообщалось о 4 556 заболевших.

За минувшие сутки в Москве выявили 286 случаев заражения, в Подмосковье - 197, в Петербурге - 257.

Госпитализирован 1 001 человек. Увеличение числа попавших в больницу произошло в восьми субъектах РФ, снижение - в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.

Умерли за сутки 85 пациентов, накануне штаб сообщал о 86 умерших.

Выздоровели за сутки 4 411 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 324 тыс. 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 955 умерших и 17 млн 729 тыс. 851 выписанный.