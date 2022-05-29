В России коронавирус за сутки выявили у 4 188 человек
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 188 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
К утру субботы сообщалось о 4 556 заболевших.
За минувшие сутки в Москве выявили 286 случаев заражения, в Подмосковье - 197, в Петербурге - 257.
Госпитализирован 1 001 человек. Увеличение числа попавших в больницу произошло в восьми субъектах РФ, снижение - в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.
Умерли за сутки 85 пациентов, накануне штаб сообщал о 86 умерших.
Выздоровели за сутки 4 411 человек.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 324 тыс. 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 955 умерших и 17 млн 729 тыс. 851 выписанный.