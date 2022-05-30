Школьники 30 и 31 мая сдадут ЕГЭ по русскому языку

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 30 и 31 мая будут сдавать 659 тысяч выпускников школ, сообщили в Рособрнадзоре.

"30 и 31 мая основной период ЕГЭ-2022 продолжит экзамен по русскому языку. Это самый массовый экзамен, в этом году его сдают около 691 тысячи человек. В основные дни основного периода на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировано 659 тысяч участников, в том числе более 644 тысяч выпускников текущего года", - сказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку - 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 17 июня.

В Рособрнадзоре напомнили, что русский язык наряду с математикой является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

В пресс-службе добавили, в целях эпидемиологической безопасности экзамен разделен на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах.

"В первый день проведения экзамена его сдадут 517,5 тысячи участников, будет задействовано 5694 пункта проведения экзаменов (ППЭ), во второй день на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировано 141,5 тысячи участников, экзамен пройдет в 1736 ППЭ. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии", - уточнили в пресс-службе.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля, всего для участия в экзаменах основного периода зарегистрировано более 723 тысяч человек. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что ЕГЭ во всех пунктах проведения 26 мая начался штатно и прошел без нарушений.