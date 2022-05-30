Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Пять лесных пожаров на площади почти 10 тысяч га локализовали в Иркутской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Десять лесных пожаров тушат в Иркутской области на утро понедельника, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 7 часов утра 30 мая в восьми районах Иркутской области - Братском, Зиминском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Удинском - в лесах действуют 10 пожаров на площади 12105 га, пять из которых локализованы на площади 9961 га", - говорится в сообщении.

Тушат пожары 547 человек, задействовано 68 единиц техники.

По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 17 населенных пунктов в Балаганском, Нукутском, Тайшетском и Усть-Удинском районах.

"Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не зафиксировано", - уточнили в пресс-службе.

По информации МЧС, с начала пожароопасного сезона полицейские и сотрудники лесничеств составили 403 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. По фактам лесных пожаров возбуждено 20 уголовных дел, в восьми случаях установлены виновники, проводится дознание.

Как сообщалось, с 19 мая в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Любая деятельность там, кроме тушения пожаров, приостановлена.

Иркутская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число городов-миллионников в России увеличилось с 12 до 16

Пункты пропуска на границе с Китаем в Приморье приостановят работу 3 июня

Пункты пропуска на границе с Китаем в Приморье приостановят работу 3 июня
Военная операция на Украине

Лавров назвал освобождение ДНР и ЛНР безусловным приоритетом для России

Что произошло за день: воскресенье, 29 мая

В Кремле уточнили, что участие Зеленского в разговоре Путина с Эрдоганом не планируется

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Путин и Вучич условились о бесперебойной поставке газа из РФ в Сербию

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по крупному арсеналу ВСУ в Кривом Роге

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки выявили у 4 188 человек

В России коронавирус за сутки выявили у 4 188 человек

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июня