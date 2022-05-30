Пять лесных пожаров на площади почти 10 тысяч га локализовали в Иркутской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Десять лесных пожаров тушат в Иркутской области на утро понедельника, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 7 часов утра 30 мая в восьми районах Иркутской области - Братском, Зиминском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Удинском - в лесах действуют 10 пожаров на площади 12105 га, пять из которых локализованы на площади 9961 га", - говорится в сообщении.

Тушат пожары 547 человек, задействовано 68 единиц техники.

По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 17 населенных пунктов в Балаганском, Нукутском, Тайшетском и Усть-Удинском районах.

"Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не зафиксировано", - уточнили в пресс-службе.

По информации МЧС, с начала пожароопасного сезона полицейские и сотрудники лесничеств составили 403 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. По фактам лесных пожаров возбуждено 20 уголовных дел, в восьми случаях установлены виновники, проводится дознание.

Как сообщалось, с 19 мая в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Любая деятельность там, кроме тушения пожаров, приостановлена.