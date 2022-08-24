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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

МВД РФ обещает вознаграждение за помощь в задержании двух командиров украинского батальона

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В МВД России обещают вознаграждение за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона, обвиняемых в пытках и убийстве российских военнослужащих.

"Руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - ИФ). В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью", - сказали журналистам в пресс-центре в среду.

За помощь в задержании каждого из командиров объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей, отметили в МВД.

В министерстве напомнили, что фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников", - добавили в МВД.

МВД РФ Украина
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