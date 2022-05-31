Минтранс предложил закрепить за российскими судами импорт и экспорт российских товаров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский Минтранс предложил закрепить за отечественными судами перевозку российских экспортных и импортных грузов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, министерство 18 мая направилоо на согласование в профильные ведомства правила выдачи разрешений на перевозки грузов как российских отправителей, так и получателей в морских портах России "судами, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых не являются российские юридические лица".

В правилах говорится, что экспортные и импортные отправки через российские морские порты должны выполняться на судах российских юридических лиц. Исключения возможны, если требуется отсутствующий в России специализированный флот или перевозки нужно осуществить в сроки и в объемах, которые не могут быть обеспечены отечественными судами. В этих случаях требуется специальное разрешение Росморречфлота.

В этом случае Росморречфлот должен будет направить в Российскую палату судоходства заявление на перевозку. Если за три дня от палаты или судовладельцев с бенефициарами-российскими юрлицами не поступит информация, что перевезти товар могут и российские суда, будет считаться, что такой возможности нет. Что будет, если бенефициарным владельцем судна выступает российское физлицо, а не юрлицо, в документе не сказано, отмечает издание.

Таким образом ведомство предлагает способ дать преференции отечественному флоту при обслуживании морских грузопотоков в Россию и из нее.

В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с санкционным режимом "иностранные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и иностранным судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений". Дальнейшее развитие ситуации может привести в конечном счете к прекращению деятельности судоходных компаний, их банкротству и утрате Россией контролируемого ею торгового флота.

В более ранней версии документа Минтранса ограничения распространялись на грузы, перевозка которых морским или внутренним водным транспортом относится к деятельности, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: в числе прочего они включали нефть, уголь, руду, удобрения, СУГ и СПГ. Но, по данным газеты, на это были получены возражения, в том числе от РСПП, касающиеся доли иностранного флота в перевозках руды на дальние расстояния (100%), удобрений (95-97%), угля (97-98%).

В варианте от 18 мая Минтранс предлагает внести в перечень грузов, которые возит только российский флот, нефть и нефтепродукты, ограничив действие этой меры 31 декабря 2023 года.

В апреле Минтранс подготовил изменения в федеральный закон о морских портах, наделяющие Росморречфлот полномочиями по определению перевозимых из морских портов видов и объемов грузов судами российских судоходных компаний, сообщалось ранее.

Речь шла о закреплении морской экспортной грузовой базы за судами под российским флагом или судами, которые ходят под флагами иностранных государств, но судовладельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские юридические лица. Основанием для разработки законопроекта стало выполнение поручения президента Владимира Путина о проработке ситуации, связанной с использованием морских судов ПАО "Совкомфлот" российскими грузоотправителями. Законопроект был подготовлен в целях обеспечения максимальной загрузки судов, контролируемых российскими судоходными компаниями.