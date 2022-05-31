Свердловский губернатор вступился за директора лицея, где дети выступили с танцем-пародией

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался против увольнения директора лицея в Екатеринбурге, где дети выступили с танцем-пародией, возмутившим родителей.

"Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие "пародии" мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. (...) Я не допущу, чтобы директор лицея - Любовь Михайловна Кулева - из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Куйвашев подчеркнул, что Кулева 50 лет проработала педагогом, имеет множество наград и благодарностей.

"Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее (директора лицея - ИФ) поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут. За шутку можно пожурить - и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящие своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора", - заявил губернатор.

Ранее СМИ сообщили, что размещенный в соцсети ролик с танцем лицеистов вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Некоторые комментаторы назвали его "ЛГБТ-танцем".

Позднее в департаменте образования администрации Екатеринбурга "Интерфаксу" сообщили, что с танцем-пародией школьники выступили в рамках конкурса, приуроченного к Международному дню танца. В департаменте отметили, что дети "неудачно выбрали контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению", а сам танец "не предполагал пропаганды ЛГБТ". После инцидента началось служебное расследование.

В свою очередь министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить. Правильным такое решение министра посчитала и руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. "Родители очень обеспокоены произошедшим и действиями руководства школы. С нашей точки зрения, то, что министр достаточно быстро принял такое непростое волевое решение, - правильно", - сказала она.