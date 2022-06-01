Более 30 автобусных маршрутов закрыли в Петербурге

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Второй этап транспортной реформы стартует 1 июня в Петербурге: в его рамках с улиц города должны исчезнуть 32 "коммерческих" автобусных маршрута и один "социальный", сообщает комитет по транспорту.

При этом в городе появятся 20 новых автобусных маршрутов. По одному маршруту будет восстановлено движение, а трассы 16 - изменятся.

На 94 маршрутах исчезнут кондукторы. Пассажиры должны будут самостоятельно оплачивать проезд через валидаторы. Водители принимать оплату тоже не будут, а на остановках они должны открывать все двери.

На старте транспортной реформы в апреле такие правила были введены на 97 маршрутах. Тогда же в Петербурге исчезло 36 автобусных маршрутов (33 "коммерческих" и три "социальных"), появилось 24 новых маршрута, изменилось движение по 19 маршрутам, а по трем - восстановлено движение.

В феврале в комитете по транспорту "Интерфаксу" заявили, что к концу транспортной реформы в июле в городе закроют в общей сложности 119 маршрутов. Всего останется 457 маршрутов, сообщили тогда в ведомстве.

На тот момент в городе действовало 576 автобусных маршрута (354 "социальных" и 222 "коммерческих"). В октябре прошлого года работало еще больше - 603 автобусных маршрута (381 "социальный" и 222 "коммерческих").

При этом уменьшится и общая протяженность маршрутов.

"В большинстве случаев "коммерческие" трассы полностью или почти полностью дублировали "социальные" автобусы. В 2022 году такое дублирование исчезнет, но все межрайонные и внутрирайонные транспортные связи сохранятся", - объяснили в комитете по транспорту.

1 июня на улицы Петербурга выйдет 693 новых автобуса в единой голубой расцветке, работающих на газовом топливе.

На старте реформы в апреле в городе появилось 864 новых машины. На третьем этапе планируется вывести еще 1 244 новых автобуса.

В результате реформы в автопарке Петербурге появится 2 801 новая машина (из них семь - малой вместимости "Газель Сити"). Техника закупается на заводах ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Нефаз, Volgabus.

Оплатить проезд в городской транспорте можно по-прежнему картой "Подорожник", банковской картой или разовым билетом с QR-кодом, который можно купить в кассах метро, в двух десятках киосков и офисов СПб ГКУ "Организатор перевозок", а также через мобильное приложение BSТR (взимается комиссия).

Ранее глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявлял, что комплекты из десяти билетов можно будет купить в супермаркетах. Однако до сих пор эта идея не реализована.

Проезд в автобусе по билету с QR-кодом и при оплате банковской картой стоит 60 рублей, а при использовании карты "Подорожник" - 40 рублей. С 1 апреля единый тариф действует на пригородных маршрутах, где раньше использовался повышающий коэффициент в зависимости от расстояния поездки.

Штраф за безбилетный проезд пока составляет 500 рублей. Планируется, что городской парламент увеличит его до 2,5 тыс. рублей. Сейчас в городе работает более 200 контролеров. С 1 апреля они выписали 857 штрафов.

Транспортная реформа, которую городская администрация называет новой моделью транспортного обслуживания, предполагает полный отказ от маршруток и переход на социальные тарифы.

Ее третий этап перенесен с 15 июля на 1 июля.

В прошлом году право на обслуживание 347 автобусных маршрутов до 2028 года в результате торгов достались петербургским ООО "Вест-Сервис" (167 маршрутов), входящему в холдинг "Питеравто", АО "Третий парк" (113 маршрутов), ООО "Такси" (11 маршрутов) и московскому ООО "Домтрансавто" (56 маршрутов). 110 маршрутов остались у ГУП "Пассажиравтотранс".