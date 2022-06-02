Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никто не собирается закрывать "окно в Европу", которое в свое время "прорубил" Петр Великий.

На вопрос журналистов, не собирается ли Россия в условиях нынешнего обострения ситуации на континенте закрывать "окно в Европу", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг ответил: "Ничего закрывать мы не планируем".

Касаясь отношения Владимира Путина к личности Петра Первого, 350-летний юбилей которого будет отмечаться 9 июня, Песков сказал: "Вообще, Путин - глубокий знаток истории. Петру Первому целый ряд заслуг принадлежит, как и многим другим руководителям государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает".

"Если говорить о Петре Первом, то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны", - добавил Песков.