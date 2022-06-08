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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Путин в четверг встретится с молодыми стартаперами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики состоится в четверг, 9 июня в Москве на ВДНХ в преддверии Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Планируется обсудить перспективы развития молодежного предпринимательства, глобальной и российской экономики, социальной сферы и технологий. Особое внимание предполагается уделить вопросам вовлечения молодежи в разработку решений глобальных вызовов", - говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Путин посетит мультимедийную выставку "Петр I. История созидания", приуроченную к 350-летию со дня рождения первого российского императора, добавили в пресс-службе.

Владимир Путин
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