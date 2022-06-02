Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Кассационный суд вернул фонду "Гуманитарное действие" статус НКО-иноагента

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Санкт-Петербургского городского суда об исключении из реестра НКО-иноагентов благотворительного фонда "Гуманитарное действие", сообщили "Интерфаксу" в четверг в кассационном суде.

"Накануне апелляционное определение (Санкт-Петербургского городского суда - ИФ) было отменено с оставлением в силе решения суда первой инстанции - Октябрьского районного суда Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Фонд "Гуманитарное действие" был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020 года. Организация пыталась оспорить это решение в Октябрьском районном суде Петербурга, но суд встал на сторону Минюста.

В феврале 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляцию на решение Октябрьского районного суда, отменил решение о включении фонда в реестр НКО-иноагентов и обязал исключить его из перечня. Организации также разрешили получать иностранное финансирование. В фонде тогда отмечали, что это "первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования".

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие" основан в 2001 году. Организация помогает наркозависимым людям, инфицированным ВИЧ и т.п.

Минюст Петербург Гуманитарное действие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Яблоко" подтвердило отъезд Явлинского за рубеж

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

В Кремле заявили, что Россия не собирается продавать нефть себе в убыток

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Суд отказался отсрочить решение о ликвидации центра "Мемориал"

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Полномочия МВД по хранению изъятого оружия могут ограничить

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });