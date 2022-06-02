Кассационный суд вернул фонду "Гуманитарное действие" статус НКО-иноагента

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Санкт-Петербургского городского суда об исключении из реестра НКО-иноагентов благотворительного фонда "Гуманитарное действие", сообщили "Интерфаксу" в четверг в кассационном суде.

"Накануне апелляционное определение (Санкт-Петербургского городского суда - ИФ) было отменено с оставлением в силе решения суда первой инстанции - Октябрьского районного суда Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Фонд "Гуманитарное действие" был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020 года. Организация пыталась оспорить это решение в Октябрьском районном суде Петербурга, но суд встал на сторону Минюста.

В феврале 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляцию на решение Октябрьского районного суда, отменил решение о включении фонда в реестр НКО-иноагентов и обязал исключить его из перечня. Организации также разрешили получать иностранное финансирование. В фонде тогда отмечали, что это "первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования".

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие" основан в 2001 году. Организация помогает наркозависимым людям, инфицированным ВИЧ и т.п.