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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Экс-заммэра Оренбурга будут судить за фиктивное трудоустройство блогера

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Оренбурге Центральный суд рассмотрит уголовное дело бывшей замглавы города Светланы Золотаревой, сообщила пресс-служба суда.

Ей вменяют фиктивное трудоустройство блогера. Она обвиняется в организации злоупотребления должностными полномочиями.

По версии следствия, Золотарева хотела заплатить местному блогеру "за оказанные услуги по прекращению распространения им негативной информации и дальнейшему распространению положительной информации в отношении действующего на тот момент главы города Ильиных В.А. и администрации г. Оренбурга". Для этого она фиктивно его устроила в одно из муниципальных учреждений, где он получал по 40 тысяч рублей зарплаты в месяц, фактически там не работая.

Владимир Ильиных стал и.о. главы Оренбурга в декабре 2019 года, избрался на эту должность в феврале 2020 года.

27 мая 2021 года у него дома и на рабочем месте прошли обыски, но, по словам самого чиновника, обвинений ему предъявлено не было. После этого чиновник взял больничный, а затем взял отпуск без содержания до 30 июня. В конце июля он снова уходил в плановый отпуск. В конце сентября 2021 года сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму.

Оренбург Светлана Золоторева Владимир Ильиных Центральный суд
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