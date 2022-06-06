Омбудсмену РФ в 2021 году начали жаловаться на принуждение к вакцинации

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила 242 жалобы на принуждение работников к вакцинации против коронавируса со стороны работодателя за 2021 год, следует из доклада омбудсмена.

"Новой масштабной темой стали жалобы на понуждение работников к вакцинации от COVID-19. В 2021 году поступили 242 такие жалобы. Заявители выражали несогласие с обязательной вакцинацией, указывали на нарушение трудовых прав в связи с отстранением от работы тех, кто не был вакцинирован", - говорится в докладе уполномоченной за 2021 год, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Обращения касались, в том числе отстранения от работы сотрудников, не включенных в региональные перечни лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

При этом тема вакцинации против коронавируса в 2021 году стала резонансной не только в области трудовых прав, но и "в разрезе свободы передвижения, принципа равенства, права на охрану здоровья и медицинскую помощь", констатируют составители документа.

"Участились жалобы граждан на ограничение доступа в здания органов публичной власти в связи с введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением коронавируса, в том числе на запрет посещения МФЦ при отсутствии QR-кода, предоставляемого после вакцинации или отрицательного ПЦР-теста", - отмечается в документе.

Кроме того, имевшиеся ранее среди верующих опасения перед назначением личных идентификационных номеров, таких как СНИЛС и ИНН, и внедрением электронных паспортов распространились на введенные QR-коды с информацией о вакцинации и статусе переболевшего COVID-19 - омбудсмен получила 546 жалоб по этому поводу, следует из текста доклада.