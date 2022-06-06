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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Жителя Читы, несколько часов удерживавшего ребенка в квартире, будут судить по 4 статьям

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Забайкалья, который после конфликта с родственниками несколько часов удерживал в квартире трехлетнего ребенка, угрожая оружием, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

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Жителя Читы 1986 года рождения будут судить по четырем статьям: по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Обвиняемый в 2008 году нашел в Чернышевском районе Забайкальского края гладкоствольное оружие, от которого отпил приклад, говорится в сообщении. "Обрез охотничьего ружья обвиняемый незаконно хранил и перевез в Читу. 30 апреля 2022 года обвиняемый в течение нескольких часов, угрожая обрезом охотничьего ружья, удерживал в одной из квартир жилого дома в Чите малолетнего ребенка", - заявили в региональном управлении СКР.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщалось, 30 апреля поступила информация, что в одной из квартир в Чите вооруженный мужчина удерживает ребенка. Выяснилось, что перед этим он поссорился с женой и ее братом, в ходе скандала пригрозил их убить и попытался ударить мужчину ножом, однако тот смог увернуться. Оперативники после безуспешных многочасовых переговоров с мужчиной смогли проникнуть в квартиру и забрать мальчика.

Чита СКР Забайкальский край
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