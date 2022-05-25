В МИД РФ сочли преждевременными разговоры об обмене пленными с Украиной

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вопрос обмена с Украиной сдавшихся в плен военнослужащих может обсуждаться только после того, как им будут вынесены приговоры, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, будет вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", - сказал Руденко журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать возможность обмена осужденного на Украине российского военного Вадима Шишимарина.

В понедельник, 23 мая, Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы Шишимарина, признав его виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.