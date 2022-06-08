В Росздравнадзоре отметили отсутствие отказов в поставках в РФ зарубежных медизделий

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ни один поставщик импортных медицинских изделий в Россию в настоящее время не отказался от поставок, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодня мы пока не констатируем отказа в поставках медицинских изделий - ни "тяжелого" (медицинского) оборудования, ни расходных материалов", - сказала Самойлова на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья в среду.

Вместе с тем, по ее словам, имел место случай отказа в поставке в РФ рентгеновской пленки, однако сейчас поставки осуществляются.