Минздрав обсуждает варианты решения вопроса о ремонте зарубежной медтехники

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минздрав прорабатывает вопрос сервисного обслуживания зарубежной медицинской техники с профильными ведомствами, сообщил "Интерфаксу" помощник главы министерства Алексей Кузнецов.

"Обеспечение надлежащего сервисного обслуживания является одним из важных аспектов надежного функционирования системы здравоохранения и находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора, - сказал он. - Необходимые решения прорабатываются совместно с заинтересованными ведомствами".

По его словам, действующий порядок ограничений позволяет правительству предоставлять временные разрешения на вывоз товаров, в том числе деталей медицинского оборудования. Такие разрешения могут быть выданы на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, если те согласованы с Минпромторгом и Минэкономразвития.

Как сообщил "Коммерсантъ", ассоциация международных производителей медизделий (IMEDA) попросила российское правительство ослабить введенные в марте (постановление № 311 от 9 марта 2022 года) ограничения на вывоз из страны оборудования.

По данным организации, из-за них поставщики зарубежной медицинской техники, в том числе аппаратов КТ, МРТ и УЗИ, не могут вывезти технику и ее части для ремонта в сервисных центрах производителей, в основном расположенных в США и Европе. В IMEDA считают, что ситуация может привести к вторичному дефициту медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного.