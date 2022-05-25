Минобороны РФ заявило, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на брифинге в среду, что завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта.

Порт, по словам, Конашенкова, "начал функционирование в повседневном режиме".

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом.