Первое после начала спецоперации грузовое судно прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первое грузовое судно, вышедшее из возобновившего работу порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в администрации ростовского порта.

"Судно пришло (в порт Ростова-на-Дону - ИФ), стоит на рейде в ожидании комиссии", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сухогруз типа "Славутич" зашел в порт Мариуполя после его полного разминирования, где был загружен металлом для отправки в Ростов-на-Дону. 31 мая в Минобороны РФ показали кадры выхода судна из мариупольского порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков тогда сказал, что завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

Порт Ростова-на-Дону имеет статус международного, принимает и обрабатывает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, а также иностранные суда со сходными характеристиками и осадкой до 4 метров. В порту находятся 56 причалов. Пропускная способность грузовых терминалов - 12,8 млн тонн в год.