В России за сутки COVID-19 заболели 3,7 тыс. человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил более 3,7 тысячи случаев, госпитализированы за сутки почти 1,5 тысячи человек, скончались 77 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 9 июня, в РФ выявлено 3 774 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 470 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 77 человек, накануне штаб сообщал о 79 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 646 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно выросло.

"Выздоровели за сутки 4 297 человек, или на 9,3% меньше в сравнении с 8 июня", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 365 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 813 умерших и 17 781 922 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.