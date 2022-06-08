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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Генпрокурора попросили проверить отстранения работников без прививки от COVID-19

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить законность отстранения от работы людей, у которых нет прививки от коронавируса. Об обращении она написала во "ВКонтакте".

"За прошедший месяц я получила сотни писем и сообщений со всей страны. Люди жалуются, что были отстранены и до сих пор не могут вернуться к работе. Многие из них не могут выполнить своих обязательств по кредитам и лишены средств к существованию", - отметила она.

По мнению Павловой, в этих ситуациях работодатели и чиновники нарушили права и свободы граждан: "У каждого человека есть законное право на отказ от медицинского вмешательства, которым является, в том числе, и вакцинация от коронавируса".

Она попросила Краснова провести "масштабную прокурорскую проверку" этих жалоб и всех фактов массовых отстранений граждан от работы в 2020-2022 годах.

Хроника 09 января 2020 года – 08 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Челябинская область Маргарита Павлова Генпрокуратура Игорь Краснов Совет Федерации
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