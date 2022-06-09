Губернатор Заполярья опроверг создание трудовых лагерей для беженцев из Донбасса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал фейком информацию о расположенных на территории региона трудовых лагерях для вынужденных переселенцев из Донбасса.

"Посмотрел этот фейк - глупость и позор. Мурманск - самый крупный город за Полярным кругом в мире. Он активно развивается и экономически, и с точки зрения качества жизни", - заявил Чибис в четверг в эфире Первого канала.

По словам Чибиса, на данный момент на территории региона находятся 385 беженцев, все живут у родственников. "Сейчас индивидуально с теми, кто нуждается в дополнительной помощи и поддержке в работе, мы ищем и подыщем соответствующую работу", - добавил глава региона.