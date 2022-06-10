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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В кабмине РФ пообещали отобрать у Японии право добывать рыбу у Курильских островов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия изымет у Японии право ловить рыбу около Курильских островов.

"Мы уже, по сути, ограничили их право (на вылов рыбы - ИФ), причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято", - сказал Трутнев журналистам во Владивостоке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приостанавливает действие российско-японского соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечалось, что в Токио "взяли линию на "заморозку" выплат", полагающихся по соглашению о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено между правительствами РФ и Японии в 1998 году.

Токио "затягивает" с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, "который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности", добавили на Смоленской площади.

В то же время правительство Японии намерено продолжить консультации с Россией по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, чтобы рыбаки могли безопасно работать в соответствии с соглашением.

Юрий Трутнев Курильские острова Япония
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