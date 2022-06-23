Кремль объявил о фактическом свертывании всех отношений с Японией

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Отношения России и Японии находятся на минимально возможном уровне, Токио занимает враждебную позицию по отношению к РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С этой страной отношения - на минимально возможном уровне, фактически все отношения свернуты. Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране", - сказал он журналистам.

При этом, комментируя заявление одного из представителей японского парламента о том, что действия России на Украине были вызваны отказом Киева от выполнения Минских соглашений, представитель Кремля заметил, что "и в Японии тоже среди нерационального, неконструктивного, оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".