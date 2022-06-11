"Роскосмос" проверит, возможно ли взять на управление немецкий телескоп eROSITA

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Специалисты "Роскосмоса" проверят, смогут ли они управлять немецким телескопом eROSITA, ранее отключенным на российской обсерватории "Спектр-РГ" по просьбе Германии, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы продолжим ту работу, по которой я дал поручение, - это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа. (...) Чтобы мы стали полноправными хозяевами, операторами всей космической обсерватории", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, процесс займет "от двух до четырех месяцев".

"Мы заверили Российскую академию наук в том, что эту работу будут делать профессионалы высшего уровня, те, которые собирали саму космическую обсерваторию на НПО им. Лавочкина, и мы будем давать информацию в РАН по ходу нашего исследования системы управления", - добавил глава "Роскосмоса".

Ранее он заявлял, что перевод телескопа под управление "Роскосмоса" не повредит ему.

6 июня президент РАН Александр Сергеев сообщил "Интерфаксу", что российские ученые обеспокоены планами "Роскосмоса" по самостоятельной эксплуатации немецкого телескопа. "Не мы этот прибор создавали и не мы его эксплуатировали. Эта техника очень серьезная, уникальная, и у наших ученых есть опасения, сумеем ли мы в принципе правильно управлять. Коллеги выражают обеспокоенность в связи с тем, не испортим ли мы этим прибор", - сказал Сергеев.

Он также сообщил, что за его подписью было послано письмо Рогозину, объясняющее позицию академии.

Кроме этого, в июне планируется обсудить ситуацию с телескопом на Совете РАН по космосу. "Обсудим на совете по космосу эту ситуацию. Пригласим обязательно наших коллег из научно-технического совета "Роскосмоса", - добавил глава РАН.

4 июня Рогозин заявил, что дал указание восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ. "Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ"", - заявил он.

2 июня глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация изучает возможность самостоятельного включения телескопа из-за того, что "российские специалисты настаивают на продолжении его работы".

Академик Рашид Сюняев, научный руководитель проекта обсерватории "Спектр-РГ" сообщил "Интерфаксу", что возобновление работы немецкого телескопа eROSITA возможно только при согласовании с немецкой стороной, а несогласованные действия могут привести к поломке прибора. По словам Сюняева, "односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми".

26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.