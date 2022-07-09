Специалисты РФ в ближайшее время не будут самостоятельно включать телескоп eROSITA

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Включение российскими специалистами немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", не состоится в ближайшее время, заявил "Интерфаксу" в субботу глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Да, было обсуждение с "Роскосмосом" и я сам общался с Дмитрием Олеговичем (Рогозиным - ИФ) на этот счет. Он заверил меня, что действительно нужно будет вести себя осторожно, аккуратно и это не есть вопрос совсем ближайшей перспективы", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах переговоров с главой "Роскосмоса" о судьбе немецкого телескопа.

Сергеев отметил, что позиция Российской академии наук по этому вопросу не изменилась. "Мы по-прежнему говорим, что мы должны очень осторожно двигаться в этом направлении, поскольку eROSITA - немецкий телескоп и управление этим телескопом осуществляется со стороны наших немецких коллег", - сообщил глава РАН.

По его словам, российские ученые озабочены несогласованным включением немецкого телескопа, так как в будущем это может привести к необратимым последствиям в плане совместной эксплуатации eROSITA и российского телескопа ART-XC на "Спектре-РГ".

Как сказал Сергеев, "мы все-таки надеемся, что немецкие наши коллеги через какое-то время, когда действительно будет разрядка вокруг ситуации на Украине, вернутся в эту программу и мы вместе будем плодотворно работать, каждый эксплуатируя свой телескоп".

11 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что специалисты госкорпорации проверят, смогут ли они управлять немецким телескопом eROSITA. По его словам, процесс займет от двух до четырех месяцев.

Как сообщалось, 26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".