Клещи покусали более 170 тысяч россиян в этом году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В России после укусов клещей в медучреждения обратились более 170 тысяч граждан, у 74 выявлен клещевой вирусный энцефалит, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на первую неделю июня в РФ в медицинские организации обратились 174 786 пострадавших от укусов клещей, среди них - 46 568 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений (СМП - 180293)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что всего подтверждено 74 случая клещевого вирусного энцефалита, в отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период, сообщили в ведомстве.

К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Томская и Тюменская области, Пермский край, Республика Удмуртия, Кировская область, Красноярский край.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка является самой эффективной мерой защиты от этого тяжелого заболевания. По состоянию на начало июня в России от клещевого энцефалита привились 2,23 млн человек.