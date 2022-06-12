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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В России за сутки коронавирусом заболели 3,4 тыс. человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 403 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 12 июня, в России количество госпитализаций за сутки составило 819 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 39,8%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение - в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 65 человек, накануне сообщалось о 72 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 627 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в стране снизилось на 224.

В штабе сообщили, что выздоровело за сутки 3 480 человек, или на 27,9% меньше в сравнении с 11 июня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 376 551 случай заражения коронавирусной инфекцией, 380 020 умерших и 17 794 561 выписанный.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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