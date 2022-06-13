В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 2,9 тыс. человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины апреля 2020 года составил менее трех тысяч случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Как отмечается, по состоянию на 13 июня, в России выявлено 2 996 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба, количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось по сравнению с предшествующими на 11,6%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах, уточнили в штабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 56 человек, накануне сообщалось о 65 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 403 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 407. Количество заболевших за сутки впервые с апреля 2020 года опустилось ниже 3 тыс. и стало минимальным с 14 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,8 тыс. заболевших.

Выздоровело за сутки 3 684 человека, или на 5,9% больше в сравнении с 12 июня, сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 379 547 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 076 умерших и 17 798 245 выписанных.