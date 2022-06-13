Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 535 млн

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 535 млн 259 тыс. 297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 309 тыс. 431 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 85 515 795 и 1 011 275), Индия (43 230 101 и 524 771), Бразилия (31 456 865 и 668 110), Франция (29 946 603 и 149 749, данные по состоянию на воскресенье), Германия (26 809 245 и 139 807) и Великобритания (22 571 882 и 179 884).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро понедельника 812,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 94 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 101, Франции - 2 тыс. 269, Германии - 1 тыс. 663, Великобритании - 2 тыс. 613.