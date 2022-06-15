В РФ за сутки коронавирус выявили у 2 718 человек

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 718 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Накануне сообщалось о 2 797 заболевших. Количество заболевших за сутки третий день подряд держится на уровне менее трех тысяч - это минимум с 14 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,8 тыс. заболевших.

"Количество госпитализаций за сутки составило 1 989 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 180,9%", - сообщили в оперштабе. Увеличение произошло в 72 субъектах, снижение - в шести, без изменений ситуация остается в семи субъектах России.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 66 человек, накануне штаб сообщал о 61 умершем.

Выздоровело за сутки 4 528 человек, или на 36,2% больше в сравнении с 14 июня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 385 тыс. 062 случая заражения коронавирусной инфекцией, 380 203 умерших и 17 млн 806 тыс. 097 выписанных.