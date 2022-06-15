Власти РФ уверены в будущих контактах с Западом на основе взаимоуважения и выгоды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - России и Западу придется общаться в будущем, но этот диалог будет основан на взаимных уважении и выгоде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Общение необходимо, в будущем все равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европе никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенности и взаимной выгоды. Только", - сказал Песков журналистам в среду.

"Но это тема пока не ближней перспективы", - отметил он. Так представитель Кремля ответил на вопрос, возможен ли возврат к "духу Женевы" (саммиту Россия-США летом 2021 года в Швейцарии) и при каких обстоятельствах.

"Возможно ли возвращение к духу Женевы, когда были какие-то надежды? Вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения", - сказал Песков.

По его мнению, уже тогда, год назад, "были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдем сейчас, и мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас".