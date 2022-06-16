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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Девять ростовчан заболели крымской геморрагической лихорадкой после укусов клещей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Более 2,3 тысячи человек обратились в медучреждения Ростовской области из-за укусов клещей с начала года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

"В восьми территориях области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой, из которых 2 закончились летальными исходами (Новошахтинск), а также 4 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (Ростов-на-Дону, а также город Шахты) и 9 лабораторно подтвержденных случаев Ку-лихорадки (Сальск, Сальский и Ремонтненский район)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 2,3 тыс. обратившихся за медпомощью человек – 928 детей. Максимальное число укушенных зафиксировано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Волгодонске, Новошахтинске. Также в лидерах по числу укушенных клещами жителей региона – Семикаракорский, Сальский, Песчанокопский и Неклиновский район Ростовской области.

Также РНК вируса крымской геморрагической лихорадки выявлена при исследовании клещей в населенных пунктах Зимовниковского, Сальского, Орловского, Пролетарского, Целинского, Песчанокопского районов.

В иксодовых клещах видовой принадлежности собранных со скота в населенных пунктах Ремонтненского района, выявлена ДНК возбудителя коксиеллеза (лихорадки Ку).

Ростовская область
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