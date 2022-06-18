Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Кубани, в котором студенты университета ехали на практику, увеличилось до 13, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о начале доследственной проверки по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что туристический автобус, который вез студентов Кубанского государственного университета на практику, из-за отказа тормозов пробил отбойник и врезался в дерево в районе населенного пункта Мезмай Апшеронского района Кубани. Изначально сообщалось, что в результате произошедшего пострадали десять студентов и водитель. Все они были госпитализированы в районную больницу. Состояние водителя оценивается, как крайне тяжелое.