Генпрокуратура сочла законным и обоснованным запрет Meta в РФ из-за экстремизма

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Представитель Генеральной прокуратуры заявил в Мосгорсуде, что решение о запрете компании Meta как экстремистской должно остаться в силе, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Считаю решение первой инстанции законным и обоснованным, прошу суд оставить его без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал прокурор.

Представители Meta настаивали в суде на том, что решение первой инстанции необходимо немедленно отменить и прекратить производство по делу.

Заинтересованное лицо - житель Перми Дмитрий Галицкий - заявил в суде, что он возражает против принятого судом решения о запрете на территории РФ продуктов Meta: "Решение затрагивает мои права как пользователя Facebook (ресурс принадлежит Meta - ИФ) с 2011 года. (...) Я потерял связь со СМИ и жителями. (...) И это все в одночасье рухнуло".

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России. Согласно решению суда, запрещена деятельность Meta в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.

Meta, как и другие заявители, просит признать решение Тверского суда незаконным и отменить его.