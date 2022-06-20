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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Медики оценили состояние пострадавших сотрудников "Черноморнефтегаза" как средней тяжести

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в результате удара ВСУ по буровым платформам крымской компании "Черноморнефтегаз" находятся в больнице с ожогами, угрозы жизни нет, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

"В основном повреждения в результате ожогов и различных степеней травмы. Выехала бригада санавиации. Данные пациенты будут переведены в 6-ю городскую больницу (Симферополя - ИФ) в ожоговое отделение для дальнейшего лечения. Состояние оценивается как средняя степень тяжести", - сказал глава Минздрава республики журналистам в понедельник.

Украинская сторона нанесла удары по трем установкам "Черноморнефтегаза" в море около 08:00 по московскому времени в понедельник, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на вышках находилось 109 человек. Пятеро пострадали, из них трое госпитализированы.

Черноморнефтегаз
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