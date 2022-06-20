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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

С платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека

Семь человек пропали без вести

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - С буровых платформам ГУП "Черноморнефтегаз", по которым Украиной был нанесен удар, эвакуированы 94 человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по трем раненым и семи пропавшим без вести", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

Он гарантировал, что поиски будут продолжаться, а представители правительства Крыма в ближайшее время свяжутся с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших.

Утром в понедельник был нанесен удар по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении. Ведется спасательная операция.

В момент удара на платформах находились 109 человек. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

Черноморнефтегаз
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