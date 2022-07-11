Главу организации-заказчика проекта метро в Красноярске заподозрили в ущербе на 740 млн руб.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Красноярске по материалам прокурорской проверки при реализации нацпроекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

В отношении бывшего руководителя краевого учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2019 года в рамках реализации проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" краевым госучреждением "Краевое транспортное управление" заключен госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метро в Красноярске на сумму более 975 млн рублей.

В декабре 2019 года руководитель госучреждения подписал акт приема-передачи выполненных работ, зная, что исполнитель контракта не выполнил в полном объеме необходимые работы. Также по ним отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы.

"В результате коммерческой организации были перечислены денежные средства в сумме более 742 млн рублей, чем причинен имущественный ущерб федеральному бюджету", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бывший руководитель краевого учреждения 7 июля был задержан в Москве и доставлен в Красноярск. С учетом позиции прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, ранее по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах был арестован председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ") Олег Митволь. Организация занималась разработкой проекта метро в Красноярске.