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Село на юге Киргизии закрыли на карантин из-за сибирской язвы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Село Беш-Мойнок на юге Киргизии, где были выявлены случаи заражения сибирской язвой, закрыто на карантин до 25 августа, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Ошской области республики.

Представитель администрации сообщил, что жителям села запрещены массовые мероприятия, убой скота, также нельзя ввозить и вывозить скот.

По его словам, в селе работают две медицинские и две ветеринарные бригады, 2 431 голову скота в срочном порядке вакцинировали против сибирской язвы.

Владелец скота, с которого началось распространения сибиркой язвы, и местный ветеринар оштрафованы на 5,5 тыс. сомов ($70) за нарушение ветеринарных правил.

11 августа пресс-служба киргизского Минздрава сообщила, что восемь человек госпитализированы в Ошскую межобластную больницу с подозрением на сибирскую язву. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного пациента. Были выявлены 285 контактных лиц.

По данным министерства, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в селе Беш-Мойнок находится под контролем. Восемь человек, ранее госпитализированные в Ошскую межобластную больницу, получают необходимое лечение, находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

На территории Киргизии еще с советских времен находятся 557 скотомогильников, в которых захоронены животные, зараженные сибирской язвой, из них 44 могильника находятся в Кара-Сууйском районе Ошской области, отметили в министерстве.

Киргизия Беш-Мойнок

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