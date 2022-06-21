Источник сообщил, что двое плененных граждан США находятся в Донецке

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Двое американцев, которые попали в плен на Украине, содержатся в изоляторе на территории Донецкой народной республики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах ДНР.

"Двое американских наемников Александр Дрюке и Энди Хьюн, которые попали в плен на Украине, находятся в Донецке", - сказал источник.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что не обладает информацией о пленении под Харьковом двух бывших американских военнослужащих, воевавших на стороне ВСУ.

"Пока у меня нет такой информации, комментировать ничего не могу", - сказал Пушилин "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил "Интерфаксу", что у него нет данных о сдавшихся в плен американцах.

Ранее газета Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих армии США, помогавших ВСУ, попали в плен в ходе боя под Харьковом.

Согласно статье, 39-летний Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Хьюн примкнули в качестве добровольцев к одной из регулярных частей ВСУ. В плен они попали в первой декаде июня и считаются первыми американскими военнослужащими, попавшими в плен в зоне конфликта на Украине.