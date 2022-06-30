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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Кремль узнал из СМИ об обращении семьи приговоренного к смерти в ДНР марокканца к Путину

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле знают из СМИ об обращении семьи приговоренного в ДНР гражданина Марокко Брагима Саадуна к президенту РФ с просьбой способствовать его помилованию, однако самого обращения пока не видели, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщение СМИ, но мы не видели самого этого обращения. Не знаем, как оно отправлялось, через кого, мы его не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Верховный суд ДНР в июне приговорил Саадуна к высшей мере наказания за наемничество. Ранее в СМИ появилась информация, что отец приговоренного обратился к президенту РФ с просьбой способствовать помилованию его сына.

Владимир Путин ДНР Дмитрий Песков Марокко
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