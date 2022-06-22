Что случилось этой ночью: среда, 22 июня

Интерес ФАС к резко выросшим тарифам Tele2 и заморозка в Ирландии подсанкционных российских активов на 1,72 млрд евро

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2. По данным министерства, во вторник абоненты Tele2 получили sms об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в 1,5 раза.

- Песков назвал фейком информацию о готовящейся в России массовой мобилизации, опубликованную в британских СМИ.

- Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро. Блокировке подверглись активы как частных российских лиц, так и организаций.

- Джо Байден полагает, что ЕС и РФ в ситуации с Украиной предстоит состязание на выносливость. По его мнению, "на определенном этапе в дело пойдет выжидательная тактика: нужно посмотреть, какой ущерб русские смогут выдержать и что будет готова выдержать Европа".

- Три человека пострадали при возгорании самолета в США. Пассажирский самолет MD-82 загорелся во время посадки в международном аэропорту Майами. У пострадавших легкие травмы.